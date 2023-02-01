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Балогун обошел Мбаппе в списке бомбардиров Лиги 1. Форвард «Реймса», арендованный у «Арсенала», сделал хет-трик в матче с «Лорьяном»

Фоларин Балогун обошел Килиана Мбаппе в списке лучших бомбардиров Лиги 1. Нападающий «Реймса», арендованный у «Арсенала», оформил хет-трик в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (4:2).

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