Советник главы Крыма призвал не публиковать кадры ракетных атак ВСУ

Global Look Press/Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков снова призвал не размещать кадры ракетных атак со стороны военнослужащих ВСУ и украинских националистов, назвав подобные действия работой на противника.
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