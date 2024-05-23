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Советник главы Крыма призвал не публиковать кадры ракетных атак ВСУ

Советник главы Крыма призвал не публиковать кадры ракетных атак ВСУ

Global Look Press/Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков снова призвал не размещать кадры ракетных атак со стороны военнослужащих ВСУ и украинских националистов, назвав подобные действия работой на противника.

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