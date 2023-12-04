«Покупают российское, потому что должны, а используют по-прежнему иностранное ПО», — в Ideco прогнозируют увеличение числа хакерских атак на российские банки

Информацию о грядущем увеличении числа хакерских атак на российские банки в 2024 году предоставил Дмитрий Хомутов, генеральный директор компании Ideco, разработчика средств обеспечения информационной безопасности.
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