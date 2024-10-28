Вопреки ожиданиям и расчётам западных властей и всевозможных аналитиков Россия не повторила судьба Кубы и Венесуэлы, чьи экономики оказались в весьма удручающем состоянии после введения экономических санкций и попыток добиться их изоляции.
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