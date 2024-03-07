Стало известно, почему автопроизводители часто используют для новых машин плохие шины

Новый автомобиль – это еще и новые покрышки. По логике покупателя, если такие шины достались машине при сходе с конвейера, то они наверняка рекомендованы автопроизводителем как наиболее подходящие для модели.
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