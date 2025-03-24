PNAS: отклонение пешеходов на 13° от прямого пути вызывает хаос на тротуарах

Американские ученые из Массачусетского технологического института выяснили, что переход от упорядоченного движения толпы к хаотическому происходит при превышении среднего угла отклонения пешеходов выше определенного значения.
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