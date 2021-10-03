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Группа «Тату» объявила о воссоединении

Группа «Тату» объявила о воссоединении

Популярный во многих странах мира дуэт распался в 2014 году.фото: instagram.com/t.a.t.u._fanpage Экс-солистка популярного в начале 2000-х годов дуэта «Тату» Лена Катина объявила о воссоединении со второй участницей коллектива Юлией Волковой.

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Светлана Снегина
ну и зачем? милфы-лесби кому интересны?

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