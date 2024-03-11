Бербок поддержала идею Кэмерона о покупке крылатых ракет Taurus для Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась в поддержку идеи своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких крылатых ракет Taurus с их последующей передачей вместе с Storm Shadow Украине.
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