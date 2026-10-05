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Новости Липецка

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«Липецкие театральные встречи» откроет «Тартюф» театра имени Моссовета

«Липецкие театральные встречи» откроет «Тартюф» театра имени Моссовета

Спектакль «Тартюф» откроет фестиваль «Липецкие театральные встречи», который продлится до 15 октября 2026 года.

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