Филиппо заявил, что европейским фермерам «воткнули нож в спину»

ПАРИЖ, 14 марта, ФедералПресс. Депутаты Европарламента «воткнули нож в спину» европейским фермерам, фактически поддержав продление импорта украинской сельхозпродукции без таможенных пошлин, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
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