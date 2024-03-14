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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Филиппо заявил, что европейским фермерам «воткнули нож в спину»

Филиппо заявил, что европейским фермерам «воткнули нож в спину»

ПАРИЖ, 14 марта, ФедералПресс. Депутаты Европарламента «воткнули нож в спину» европейским фермерам, фактически поддержав продление импорта украинской сельхозпродукции без таможенных пошлин, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

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