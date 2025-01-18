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Впервые с 2020 года: Болгария сформировала правительство только с помощью пророссийской партии

Впервые с 2020 года: Болгария сформировала правительство только с помощью пророссийской партии

Почти пять лет в республике продолжается правительственный политический кризис. Теперь страна получила большинство для формирования кабинета, хотя не обошлось без сюрпризов, когда прозападный политик получил рычаг поддержки от оппонентов.

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