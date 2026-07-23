Ночное разоружение Одессы: порт и «Новая почта» остались без военных грузов

Игорь Кузнецов

Могу предположить что рассматривали различные варианты развития событий с начала СВО. Наши ожидания о мирном договоре в августе 2022 года не оправдались, как не оправдались расчёты на то, что юго-восток Украины (Новороссия точно) будет быстро присоединён к России. И планы Запада не оправдались на быстрое "удушение" российской экономики. Трудные были времена с осени 2022 года и в 2023 году - вспомните как перешли в "активную оборону". Только в 2024 году смогли "очистить" МО и планомерно вести наступление. В общем эскалация вооружённого противостояния не была задачей, теперь можно не особо обращать внимание на то, как киевские власти обращаются к "мировой общественности" - не Россия наносит удары по гражданским объектам, только отвечает. И что там в судах или в портовых складах, это не важно.