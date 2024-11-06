Трамп лидирует в подавляющем большинстве колеблющихся штатов

В расположенной западнее Неваде подсчет голосов пока не началсяАР читайте на monocle.ruВ расположенной западнее Неваде подсчет голосов пока не началсяКандидат в президенты США Дональд Трамп по данным накануне полуночи после выборного дня лидирует в шести колеблющихся штатах из семи.