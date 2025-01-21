Муте оштрафовали на 15 тысяч долларов за неспортивное поведение во втором круге Australian Open

Во втором круге Australian Open против Митчелла Крюгера француз поругался с судьей на вышке. Он был недоволен решениями и последовавшим предупреждением, а также обвинял судью в том, что из-за его ошибок все теряют время.
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