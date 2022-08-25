Посольство России констатировало страх США перед оглаской зверств «азовцев»

globallookpress.com/James Sprankle/dpa Власти Соединенных Штатов опасаются, что информация о бесчеловечных преступлениях боевиков украинского нацформирования «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) станут доступны общественности.
globallookpress.com/James Sprankle/dpa Власти Соединенных Штатов опасаются, что информация о бесчеловечных преступлениях боевиков украинского нацформирования «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) станут доступны общественности.
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