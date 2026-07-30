Экс-худрук омского «Пятого театра» Никита Гриншпун вышел из колонии по УДО. Куйбышевский райсуд Омска удовлетворил ходатайство о его условно-досрочном освобождении, сообщают «Коммерческие вести».
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Экс-худрук омского «Пятого театра» Никита Гриншпун вышел из колонии по УДО. Куйбышевский райсуд Омска удовлетворил ходатайство о его условно-досрочном освобождении, сообщают «Коммерческие вести».
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