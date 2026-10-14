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Татар-информ

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Порядка 110 тысяч школьников РТ приняли участие в олимпиаде «Безопасные дороги»

Порядка 110 тысяч школьников РТ приняли участие в олимпиаде «Безопасные дороги»

На образовательной платформе Учи.ру проходит Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». На сегодня в ней приняли участие 109 807 учащихся.

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