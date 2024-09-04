В парке Дружбы пройдет Фестиваль национальных пород лошадей

Прекрасный подарок ко Дню города подготовили в столице для всех любителей живой природы. С 5 по 8 сентября в парке Дружбы в Левобережном пройдет Фестиваль национальных пород лошадей, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.
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