В парке Дружбы пройдет Фестиваль национальных пород лошадей

Прекрасный подарок ко Дню города подготовили в столице для всех любителей живой природы. С 5 по 8 сентября в парке Дружбы в Левобережном пройдет Фестиваль национальных пород лошадей, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.