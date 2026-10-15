В квартире 34-летнего жителя Кудрово на Пражской улице полицейские обнаружили 18 пакетов с порошком общей массой более 2,2 килограмма, а также весы и упаковочные материалы.
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