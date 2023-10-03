НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Пашков о Гусеве в «Динамо»: «При нынешнем уровне КХЛ на мастерстве можно выехать, даже попадая в функциональные ямки»

 31-летний нападающий набрал 16 (5+11) очков в 13 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ.  – Удивлены стартом «Динамо», которое возглавляет Западную конференцию? – Старт бело-голубых вызывает оптимизм – пусть пока и сдержанный.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх