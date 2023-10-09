К 8 декабря в Иркутске разработают проект реставрации Дома офицеров

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области сообщила, что в октябре заключен договор на выполнение проектно-сметных работы по объекту культурного наследия регионального значения “Дом офицеров”.
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