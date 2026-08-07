Депутат Рады Кучеренко: Киев не защитил энергообъекты к зиме

Депутат Верховной рады, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил о неспособности украинских властей обеспечить надежную защиту энергетической инфраструктуры в преддверии холодов.
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