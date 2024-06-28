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Россия и Беларусь подпишут совместную программу по взаимодействию в сфере спорта

«Правительствами наших стран поставлена задача по разработке программы по гармонизации и унификации взаимодействия в сфере физкультуры и спорта в рамках основных направлений реализации положений договора о создании союзного государства на 2024-2026 годы.

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