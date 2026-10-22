Сейчас в таких случаях многие берут больничный "по смежному поводу" или просто "терпят", рискуя довести состояние до серьезного срыва Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга от поселка Шушары, глава Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров выступил с инициативой ввести оплачиваемые дни отдыха для сотрудников.