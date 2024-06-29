ChatGPT превзошёл студентов на экзаменах, но только на первых курсах Исследоват...

ChatGPT превзошёл студентов на экзаменах, но только на первых курсахИсследователи провели эксперимент, который показал, что ИИ способен успешно сдавать университетские экзамены, оставаясь при этом незамеченным специальными программами.
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