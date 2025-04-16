НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

1 подписчик

В Курской области объявлена БПЛА-опасность после серии мощных взрывов в небе

В Курской области объявлена БПЛА-опасность после серии мощных взрывов в небе

Вслед за прогремевшими взрывами оперштаб Курской области объявил опасность БПЛА-атаки.В ночь на 17 апреля жители Курска проснулись от пугающих звуков - в небе раздались как минимум три мощных хлопка, напоминающих звуки работы систем противовоздушной обороны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх