В Курской области объявлена БПЛА-опасность после серии мощных взрывов в небе

Вслед за прогремевшими взрывами оперштаб Курской области объявил опасность БПЛА-атаки.В ночь на 17 апреля жители Курска проснулись от пугающих звуков - в небе раздались как минимум три мощных хлопка, напоминающих звуки работы систем противовоздушной обороны.