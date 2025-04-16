В Курской области объявлена БПЛА-опасность после серии мощных взрывов в небе

Вслед за прогремевшими взрывами оперштаб Курской области объявил опасность БПЛА-атаки.В ночь на 17 апреля жители Курска проснулись от пугающих звуков - в небе раздались как минимум три мощных хлопка, напоминающих звуки работы систем противовоздушной обороны.
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