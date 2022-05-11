Сенатор Пушков рассказал об угрозе ядерной войны из-за действий Запада

Неспособность западных стран смириться с утверждением многополярного мира может стать причиной интенсивных конфликтов, рискующих перерасти в ядерную катастрофу, однако ее можно избежать, заявил в среду, 11 мая, член Совета Федерации Алексей Пушков.
Неспособность западных стран смириться с утверждением многополярного мира может стать причиной интенсивных конфликтов, рискующих перерасти в ядерную катастрофу, однако ее можно избежать, заявил в среду, 11 мая, член Совета Федерации Алексей Пушков.
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