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Сенатор Пушков рассказал об угрозе ядерной войны из-за действий Запада

Сенатор Пушков рассказал об угрозе ядерной войны из-за действий Запада

Неспособность западных стран смириться с утверждением многополярного мира может стать причиной интенсивных конфликтов, рискующих перерасти в ядерную катастрофу, однако ее можно избежать, заявил в среду, 11 мая, член Совета Федерации Алексей Пушков.

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