Для тех, у кого стаж от 20 лет. Новую льготу в 9 000 рублей дадут уже через 5 дней

Некоторым россиянам с трудовым стажем более 20 лет полагаются новые деньги от ПФР. Граждан уведомили в фонде о хорошем бонусе в виде ежемесячной суммы в 9 тысяч рублей, которая будет поступать вместе с пенсией пожилым гражданам сразу на карту.