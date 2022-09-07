Для тех, у кого стаж от 20 лет. Новую льготу в 9 000 рублей дадут уже через 5 дней

Для тех, у кого стаж от 20 лет. Новую льготу в 9 000 рублей дадут уже через 5 дней

Некоторым россиянам с трудовым стажем более 20 лет полагаются новые деньги от ПФР. Граждан уведомили в фонде о хорошем бонусе в виде ежемесячной суммы в 9 тысяч рублей, которая будет поступать вместе с пенсией пожилым гражданам сразу на карту.

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