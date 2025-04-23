ОНФ расследует инцидент с письмами для бойцов СВО в Нижегородской области

К расследованию инцидента с найденными на свалке письмами студентов для участников специальной военной операции Отделение Народного фронта в Нижегородской области, об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе ОНФ региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии