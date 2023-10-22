В Израиле высказались о втягивании Ливана в конфликт

Группировка «Хезболла», которая спонсируется Ираном, втягивает Ливан в войну. Как сообщает газета The Times of Israel, такое мнение высказал пресс-секретарь армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус.
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