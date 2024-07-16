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УФССП считает законным выселение семьи с двумя инвалидами из квартиры за долги

УФССП считает законным выселение семьи с двумя инвалидами из квартиры за долги

В пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области дали комментарий Ридусу по поводу выселения из квартиры семьи Ольги Алдавик с двумя инвалидами за долги в размере 180 тысяч рублей.

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