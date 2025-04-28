❗️⚡️Россия продолжает специальную военную операцию, но Москва готова начать переговоры с Киевом без предварительных условий.
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❗️⚡️Россия продолжает специальную военную операцию, но Москва готова начать переговоры с Киевом без предварительных условий.