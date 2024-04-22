«Порой я получала. Выставляли меня за дверь», — Орбакайте раскрыла, что натерпелась в детстве от Пугачевой

Сегодня Аллу Борисовну считают прекрасной мамой. Она проводит время с Лизой и Гарри, занимается их воспитанием, образованием, делает вместе с детьми поделки, танцует, гуляет с ними по пляжу… и находит тысячи других увлечений, которыми можно порадовать маленьких брата и сестру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии