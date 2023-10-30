Операторы «большой четверки» отменят плату за раздачу интернет-трафика

Операторы «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «билайн») и Теlе2 сообщили о том, что выполнили предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) касательно отказа от сбора платы за раздачу интернет-трафика пользователями, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.