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Autonews: китайские авто подорожают в России из-за проблем с платежами

Autonews: китайские авто подорожают в России из-за проблем с платежами

Увеличение утильсбора и проблемы с переводами приведут к подорожанию новых автомобилей этой осенью, в том числе базовых моделей китайского производства, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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