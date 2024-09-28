Autonews: китайские авто подорожают в России из-за проблем с платежами

Увеличение утильсбора и проблемы с переводами приведут к подорожанию новых автомобилей этой осенью, в том числе базовых моделей китайского производства, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
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