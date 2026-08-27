Скрытое воспаление убивает изнутри: диетолог Соломатина рассказала, что выбросить из холодильника, чтобы не встретить инфаркт

После сорока лет человеческий организм перестаёт прощать ошибки, которые в молодости сходили с рук. Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Новыми Известиями» заявила, что главным убийцей зрелых русских людей становится вовсе не стресс и не плохая экология, а тихое, незаметное воспаление, годами подтачивающее сосуды и мозг.