Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК после завершения ОИ-2024

Елена Исинбаева завершит работу в комиссии атлетов МОК. Легендарная прыгунья в высоту с шестом, двукратная олимпийская чемпионка и обладательница ряда рекордов Елена Исинбаева прекратит работу в комиссии атлетов МОК после завершения грядущей Олимпиады.
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