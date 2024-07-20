Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК после завершения ОИ-2024

Елена Исинбаева завершит работу в комиссии атлетов МОК. Легендарная прыгунья в высоту с шестом, двукратная олимпийская чемпионка и обладательница ряда рекордов Елена Исинбаева прекратит работу в комиссии атлетов МОК после завершения грядущей Олимпиады.