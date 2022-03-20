Все женщины Андрея Малахова: кому так и не удалось стать женой телеведущего

Андрей Малахов и Наталья Шкулева вместе более 10 лет. Супруги воспитывают общего сына Александра. Ради эффектной блондинки популярный шоумен распрощался с холостяцкой жизнью и начал вести размеренную семейную жизнь.
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