Реконструкция сквера Ульянова – в подарок городу от ЛУКОЙЛа

4 сентября в Астрахани открыли обновленный сквер имени И.Н.Ульянова. Общественное пространство просто преобразилось – удобные лавочки, беседка для любителей почитать и новая детская площадка, которую сразу же заполнила детвора.
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как подарок??? какмуноиды же визжат, что алигарки всё гребут под себя