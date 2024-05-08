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Пакет-сигнал и истошный крик: свора собак напала на девочку в Красноярском крае

Пакет-сигнал и истошный крик: свора собак напала на девочку в Красноярском крае

Животные набросились на маленькую девочку в посёлке Игарка Красноярского края. Видео с места происшествия появилось в СетиПять разъярённых псов повредили ребёнку руки и ноги, напав на неё на площадке в посёлке Игарка Красноярского края.

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