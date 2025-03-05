#Сводка на утро 5 марта 2025 года ▪ Очередную ночь ВС России били «Геранями» по объектам в портовых городах Одесской области, часть областного центра испытывала проблемы с электроснабжением.
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#Сводка на утро 5 марта 2025 года ▪ Очередную ночь ВС России били «Геранями» по объектам в портовых городах Одесской области, часть областного центра испытывала проблемы с электроснабжением.
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