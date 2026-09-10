Читатели сайта Parents.ru выбрали лучший рассказ на восьмом Всероссийском литературном конкурсе «Класс!»

Победителем стал рассказ Ирины Баданиной «Цвет въевшейся жизни» Ирина БаданинаНа 39-й Московской международной книжной ярмарке объявили лауреатов восьмого сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Как сейчас выгляд...
- Экс-участница «До...
- Пелагея впервые р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым