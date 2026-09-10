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Читатели сайта Parents.ru выбрали лучший рассказ на восьмом Всероссийском литературном конкурсе «Класс!»

Читатели сайта Parents.ru выбрали лучший рассказ на восьмом Всероссийском литературном конкурсе «Класс!»

Победителем стал рассказ Ирины Баданиной «Цвет въевшейся жизни» Ирина БаданинаНа 39-й Московской международной книжной ярмарке объявили лауреатов восьмого сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!».

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