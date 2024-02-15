Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Прогноз погоды в Крыму на 15 февраля ☕️ В Симферополе +6 и пасмурно В Севастополе +11 и небольшой дождь В Евпатории +6 и пасмурно В Джанкое +4 и небольшой дождь В Ялте +11 и пасмурно В Алуште +10 и облачно с прояснениями В Керчи +7 и пасмурно В Армянске +6 и ливень В Красноперекопске +5 и ливень В Бахчисарае +10 и пасмурно В Феодосии +7 и пасмурно В Судаке +9 и пасмурно Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.