Турция станет ключевой площадкой для переговоров России и Украины - НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте подчеркивает важность Турции как площадки для переговоров России и Украины. Он отметил хорошую дипломатическую позицию Турции и выразил осторожный оптимизм в достижении прорывов в ближайшие недели.
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