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Военные новости ★ сводки СВО

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‼️🇷🇺💥 Нанесена новая серия ударов по логистике, производству БПЛА и энергетике Украины, — Минобороны ▪️В Одессе, по данным ведомства, поражены логистические центры «Пальма», Raben-Ukraine и «Одесса-22», цех производства БПЛА и комплектующих, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

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