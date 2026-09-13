‼️🇷🇺💥 Нанесена новая серия ударов по логистике, производству БПЛА и энергетике Украины, — Минобороны ▪️В Одессе, по данным ведомства, поражены логистические центры «Пальма», Raben-Ukraine и «Одесса-22», цех производства БПЛА и комплектующих, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.