Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Буденновский район - в результате ночной атаки БпЛА-камикадзе повреждены остекление, кровля, забор, гараж в домах барачного типа, а также автомобиль по ул.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Буденновский район - в результате ночной атаки БпЛА-камикадзе повреждены остекление, кровля, забор, гараж в домах барачного типа, а также автомобиль по ул.
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