В Алуште и Раздольненском районе открывается несколько ФАПов

Будут с лицензией Модернизация первичного звена здравоохранения в Крыму идёт полным ходом. Только за минувший год по нацпроекту «Здравоохранение» были построены 44 фельдшерско-акушерских пункта и одна врачебная амбулатория, а в 36 ФАПах сделан капитальный ремонт.
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