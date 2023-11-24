В Алуште и Раздольненском районе открывается несколько ФАПов

Будут с лицензией Модернизация первичного звена здравоохранения в Крыму идёт полным ходом. Только за минувший год по нацпроекту «Здравоохранение» были построены 44 фельдшерско-акушерских пункта и одна врачебная амбулатория, а в 36 ФАПах сделан капитальный ремонт.