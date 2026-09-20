В аэропорту Архангельска задерживают рейсы в Москву, Петербург и Сочи

Ограничения, введенные в аэропортах Сочи, Шереметьево и Домодедово из-за атаки беспилотников на Москву и область, уже сняты, но задержки рейсов из Архангельска сохраняются.
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