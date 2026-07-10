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Тренер «Бруклина» Гейтли: «Должны понять, как одновременно раскрыть Майкела Брауна и Егора Дёмина на площадке»

«Бруклин» взял разыгрывающего Майкела Брауна 6-м на драфте-2026. 20-летний игрок ростом 196 см считался одним из наиболее перспективных защитников драфта в долгосрочном плане.

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