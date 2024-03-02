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Доктор Джамин Брамбхатт: исследование мочи как показатель здоровья

Доктор Джамин Брамбхатт: исследование мочи как показатель здоровья

Доктор Джамин Брамбхатт: исследование мочи как показатель здоровья Елена ГалицкаяВрач-уролог и хирург Доктор Джамин Брамбхатт из Orlando Health, бывший президент Урологического общества Флориды, делится своими рекомендациями относительно того, на что следует обратить внимание при посещении туалета.

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